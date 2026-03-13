Vanavond en vannacht koelt het weer fors af met minima die tegen de ochtend zakken naar 1-2 graden landinwaarts en rond 4 graden aan zee. Aan de grond kan het licht vriezen.

Ook het weekeind blijft vrij zonnig tot zonnig, maar de noordoostelijke wind zorgt wel voor een koeler gevoel. Er trekt ook dan al eens wat bewolking door al speelt de zon zeker de hoofdrol.

Zowel morgen als zondag speelt die zon de hoofdrol bij maxima telkens rond 12 graden aan de kust tot rond 15 landinwaarts.

Maandag en dinsdag zouden ook nog zachte dagen zijn met geleidelijk iets meer bewolking. Vanaf dinsdag neemt de regenkans toe.