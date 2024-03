Vanavond zijn er eerst ook nog intense perioden van regen, later in de nacht wordt het droog. Minima tegen de ochtend rond 4-5 graden bij een afnemende, nog steeds zuidelijke wind.

Morgen is het wisselvallig. We krijgen een mix van veel wolken, wat opklaringen en enkele verspreide buien doorheen de dag of zelfs eens een periode met wat regen. Het is rond 10 tot 11 graden met een matige zuidelijke wind.

Ook zondag zijn er nog buien mogelijk, vooral in de ochtend. In de namiddag blijft het waarschijnlijk droog met wat opklaringen. We halen nog altijd rond een 10 tot 11 graden met een naar west draaiende en afnemende wind.

Maandag is het eerst nog wisselend, maar later opnieuw zwaar bewolkt. De maxima klimmen dan weer iets hoger en halen een 11, mogelijk 12 graden. Het is echter zeker nog niet zonnig.