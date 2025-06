Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, met minima rond 13 graden. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe en kan er opnieuw een bui vallen. De wind blijft stevig aanwezig.

Morgen trekt een actief regengebied over het land. Al van in de ochtend valt er regen of een bui, met mogelijk intensere neerslag rond de middag. Het blijft fris, met maxima rond 18 à 19 graden, en ook dan blijft het stevig waaien.

Vrijdag blijft het winderig, maar het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur verandert weinig, met maxima opnieuw rond 18 tot 19 graden.

Ook het weekend oogt wisselvallig. Zaterdag verwachten we perioden van regen, terwijl het zondag waarschijnlijk overwegend droog blijft. De temperaturen blijven daarbij net onder de 20 graden.