Opklaringen afgewisseld met maartse buien bij frisse 11 graden
Vandaag wisselen brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met stapelwolken en typische maartse buien. Lokaal kan zo’n bui fel uitpakken met hagel en mogelijk ook onweer. Tussendoor zijn er echter ook zonnige momenten. De maxima blijven beperkt tot ongeveer 11 graden, terwijl een vrij krachtige noordwestenwind het nog kouder doet aanvoelen.
Vanavond en vannacht zien we een vergelijkbaar weerbeeld met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 5. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig: eerst kan er nog een bui vallen, later op de dag neemt de kans op regen toe. De temperatuur klimt opnieuw tot ongeveer 11 graden, al zwakt de noordwestenwind wel af.
Woensdag wordt het stabieler met meer zon en geleidelijk iets hogere temperaturen, al gaat die stijging traag. Donderdag en vrijdag halen we zo’n 12 à 13 graden, maar het blijft licht wisselvallig met wolken en kans op een beetje regen.