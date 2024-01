Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen, minima rond 5 graden en een verder afnemende wind. Een enkele mistbank of wat nevel is best mogelijk.

Morgen is het bewolkt en staat alweer een volgende regenzone op het menu, we halen dan opnieuw 11 graden.

Vrijdag trekt de regen weg en wordt het rustiger bij maxima rond 10 graden. Zaterdag verloopt waarschijnlijk droog en het is iets minder zacht, tot 8 graden. Zondag kan er alweer wat regen vallen. We halen dan 11 graden.