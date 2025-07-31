Vanavond en vannacht blijft het zacht met minima tussen 15 en 18 graden. In de steden kan het nog warmer blijven.

Morgen wordt de warmste dag van de week met maxima tot 33 graden, lokaal mogelijk zelfs 35. Er is veel zon, afgewisseld met enkele wolken.

Woensdag is het iets minder warm met temperaturen tot eind de 20 graden. Donderdag kan het opnieuw 30 graden worden. Als dat lukt, hebben we een officiële hittegolf te pakken: vijf dagen boven 25 graden, waarvan minstens drie boven 30 graden.