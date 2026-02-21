Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het is wel nog droog bij minima rond ongeveer 9 of 10 graden.

Morgen is het regenachtig. Het gaat ook harder waaien uit het zuidwesten, zeker aan de kust. Het blijft erg zacht met 13 tot 14 graden.

Het weekeind is ook erg zacht met opklaringen, ook wat wolken en meestal droog weer. We halen telkens een 13 tot 15 graden.

Vooral op zaterdag is er daarbij nog wel kans op een lokale bui. Zondag blijft het droog.

Volgende week ziet er ook lente-achtig uit met veel zon en telkens hoge maxima.