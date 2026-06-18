"Aan dit tempo komt het al heel snel binnen zodat er vanochtend eerst moet rekening gehouden worden met regen- en onweersbuien. Die trekken langzaam weg naar het oosten, maar het is de vraag hoe ver die zullen geraken. Lokaal is toch fel onweer weer mogelijk want je ziet dat de eerste buien die aan de Franse kust al geraken, daar zelfs weer activeren." De maxima lopen vandaag verder op naar 30 graden in de provincie, aan zee eind de 20 graden.

De avond en nacht worden rustig met warme minima die tegen de ochtend weer tussen 17 en 20 graden.

Morgen gaan we naar 35 graden, zelfs aan de kust halen we 30 graden. Daar zorgt een zeebries in de middag wel voor wat afkoeling.

Ook donderdag kan het extreem warm worden met 35 graden en meer.