Vanavond en vannacht is er iets minder wind, maar krijgen we toch nog pieken rond 60 à 70 km per uur. Er valt nog steeds neerslag in de vorm van regen of buien bij minima rond 8 graden. Morgen draait de wind verder door naar het noorden tot noordoosten en voert nog enkele buien aan. Later wordt het droger.



Maandag is nog een gure dag met veel wind uit het noordoosten. Het is bewolkt met wat verspreide regen en maxima tot 7 graden. Dinsdag neemt de wind verder af, maar is wel nog vrij krachtig aan de kust. Er valt dan mogelijk hier en daar nog een bui bij 5 tot 6 graden.