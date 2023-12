De maxima zijn opnieuw zacht en liggen rond 10 tot 11 graden. Een enkele bui zou zelfs met donder of wat hagel kunnen gepaard gaan.

Oudejaarsnacht verloopt ook wisselvallig met kans op mogelijk felle buien en veel wind die weer uithaalt tot rond 60 km per uur boven land en tot ongeveer 80 km per uur aan zee. Onweer of hagel blijven mogelijk. De minima dalen niet onder de 9 graden.

Nieuwjaarsdag wordt een al even wisselvallige dag. Er is opnieuw veel wind, maar die is iets minder fel met nog steeds kans op felle buien of perioden met regen. Het blijft zacht met maxima rond 10 à 11 graden.