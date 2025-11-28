10°C
Och­tend start nat en met veel wind, later dro­ger met enke­le opklaringen

Vandaag starten we met veel wolken, wat regen en een stevige wind. In de loop van de middag wordt het droger, neemt de wind af en breken enkele opklaringen door. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met maxima rond 10 graden.

Vanavond en vannacht schuift opnieuw veel bewolking binnen en koelt het af tot ongeveer 6 graden.

Morgen houden we het meestal droog, met hier en daar wat opklaringen. Het wordt wel frisser dan vandaag, tot ongeveer 8 graden, maar de wind blijft beperkt.

Ook donderdag en vrijdag schommelen de temperaturen rond 8 graden. Donderdag is er kans op wat regen, vrijdag blijft het droog, al staat er op beide dagen opnieuw behoorlijk wat wind.

Naar het weekend toe stijgt de kans op neerslag opnieuw. Het wordt dan ook nog wat zachter, met maxima rond 10 graden of net iets meer.

Geert Naessens

