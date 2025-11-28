Vanavond en vannacht schuift opnieuw veel bewolking binnen en koelt het af tot ongeveer 6 graden.

Morgen houden we het meestal droog, met hier en daar wat opklaringen. Het wordt wel frisser dan vandaag, tot ongeveer 8 graden, maar de wind blijft beperkt.

Ook donderdag en vrijdag schommelen de temperaturen rond 8 graden. Donderdag is er kans op wat regen, vrijdag blijft het droog, al staat er op beide dagen opnieuw behoorlijk wat wind.

Naar het weekend toe stijgt de kans op neerslag opnieuw. Het wordt dan ook nog wat zachter, met maxima rond 10 graden of net iets meer.