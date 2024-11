Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt met koude minima rond 0 graden landinwaarts en lokaal lichte vorst aan de grond met kans op een gladde plek. Aan zee blijft het 3à4 graden. Daar neemt aan de Oostkust de kans op een bui weer toe tegen de ochtend. Dat kan een winterse bui zijn.

Ook morgen is een koude dag met wolken en zon en kans op enkele verspreide buien, vooral in het noorden. De noordwestelijke wind spant iets aan waardoor het een graadje minder koud is.

Tegen het weekend wordt het fors zachter, maar met regen en wind. Zaterdag is het 8 graden met perioden van regen en een aanspannende zuidelijke wind. Zondag ontploffen de temperaturen en gaan we zelfs naar maxima van om en bij de 17 graden.