Nu nog droog, later deze week regen en 10 graden

Vanavond en vannacht is het bewolkt en koud met 0 tot -1 graad. Vanaf morgen wordt de kans op neerslag groter. We krijgen een zachtere lucht waardoor we tegen het einde van de week gemakkelijk 10 graden en meer halen.

Vooral morgen en donderdag trekken actieve storingen door onze provincie met veel regen, vooral morgenochtend. Daarna wordt het droger bij 4 à 5 graden. Donderdag volgt er meer regen en halen we 6 tot 8 graden.