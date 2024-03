Vanavond trekken de buien weg. De nacht verloopt droog met minimum 2 graden tegen de ochtend. Eventueel is wat lichte grondvorst tegen dan ook mogelijk net als de vorming van wat nevel of mist.



Ook morgen is het nog wisselend, soms zwaar bewolkt, maar wel droog. We halen rond een 11-tal graden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

Later in de week is het droog met meer zon en oplopende maxima. Donderdag is de zon er volop bij met maxima rond 14 graden. Tegen vrijdag is het zelfs volop lenteweer met 15 graden en veel zon.

Ook zaterdag zou nog een lentedag kunnen worden met veel zon, aangename maxima en een zwakke tot matige oostelijke wind. Zondag neemt de bewolking weer toe.