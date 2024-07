Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Minima liggen rond 13à14 graden bij een afnemende zuidwestelijke wind.



Morgen zien de vooruitzichten er beter uit. We houden het meestal droog bij maxima rond of vooraan de 20 graden. Vrijdag wordt dan een echte regendag, tussen 10 en 20 liter per vierkante meter. Het is koud met 16 tot 18 graden en een goed doorstaande koude noordoostelijke wind.

Ook zaterdag is een koele dag met maxima rond 18 graden. Eerst is het nog volop regenachtig, later komt er meer ruimte voor opklaringen, droger perioden en een voorzichtig zonnetje bij een koele noordwestelijke wind.