Noor­de­lij­ke wind zorgt voor fris­se­re tem­pe­ra­tu­ren, wol­ken en een buitje

2025 08 19 113700 ZWEVEGEM Jan Demets

Zwevegem © Jan Demets

Vandaag waait de wind vanuit het noorden en wordt koelere lucht aangevoerd. Aan zee loopt het kwik op tot zo’n 20 graden, landinwaarts tot 21 à 22 graden. Het blijft grotendeels zwaarbewolkt, met af en toe wat zon. 

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt, met minima rond 15 à 17 graden. Een plaatselijke bui is mogelijk.

Donderdag en vrijdag blijft het aan zee frisser en ook landinwaarts wordt het minder warm, met maxima rond 20 à 21 graden. Wolken overheersen en ook dan kan er een bui vallen.

Het weekend verloopt koel met zaterdag zo’n 18 à 19 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Vanaf zondag en zeker na het weekend lijken de temperaturen opnieuw te stijgen. Later volgende week is er zelfs kans op maxima die richting 30 graden kunnen gaan.

Geert Naessens

