Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt, met minima rond 15 à 17 graden. Een plaatselijke bui is mogelijk.

Donderdag en vrijdag blijft het aan zee frisser en ook landinwaarts wordt het minder warm, met maxima rond 20 à 21 graden. Wolken overheersen en ook dan kan er een bui vallen.

Het weekend verloopt koel met zaterdag zo’n 18 à 19 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Vanaf zondag en zeker na het weekend lijken de temperaturen opnieuw te stijgen. Later volgende week is er zelfs kans op maxima die richting 30 graden kunnen gaan.