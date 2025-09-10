Vanavond en vannacht ook nog zwaar bewolkt tot betrokken. De wind neemt af in kracht maar blijft toch nadrukkelijk aanwezig. Het is een erg zachte nacht: tot 17 graden.

Morgen rustiger en droger. De buien trekken weg en maken geleidelijk aan plaats voor opklaringen met meer zon. Het is dan ook al een stuk zachter: in de provincie halen we makkelijk 23 graden.

Vrijdag wordt is het zelfs zomers warm met 25 graden en meer. Een zuidenwind voert extra zachte lucht aan, in combinatie met zonnig weer gaan we naar 27 graden.

Ook zaterdag nog zomers warm, maar in de loop van de dag koelt het toch af en komt er minder goed weer onze kant uit.

