Morgen krijgen we even een zomers gevoel met maxima die landinwaarts tot 25 graden kunnen oplopen. Maar aan dat verhaal komt al snel een einde, want er komen vanaf de kust heel snel felle regen- en onweersbuien.

Ook woensdag en de dagen daarna is het erg wisselvallig. Elke dag vallen er buien of zijn er perioden met regen, bij maxima vooraan de 20 graden.