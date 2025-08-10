Vanavond zijn er enkele regen- of onweersbuien. Later in de avond en nacht wordt het weer droog met erg zachte minima rond 18 graden.

Morgen zit er landinwaarts mogelijk weer een 30’er in. Als dat lukt, zouden we een heuse hittegolf te pakken hebben: 5 dagen 25 graden waarvan minstens 3 met 30 graden. Het lijkt droog te blijven met afwisselend wolken en opklaringen. Aan zee is het minder warm.

Ook vrijdag en in het weekend wisselen zon en wolken af. We halen dan maxima rond 26 graden, aan zee is dat iets minder.