Nog altijd warm, maar wol­ken zijn hardnekkig

2025 08 13 071103 wakken dentergem jean claude castelein

Foto Jean Claude Castelein

Vandaag wordt het opnieuw warm, zij het minder dan gisteren. Aan zee halen we 25 graden, in het binnenland 30. De dag start grijs en nevelig, en de zon blijft de hele dag vechten tegen de wolken. Zeker aan zee kan het lang duren voor ze echt doorbreekt.

Vanavond zijn er enkele regen- of onweersbuien. Later in de avond en nacht wordt het weer droog met erg zachte minima rond 18 graden.

Morgen zit er landinwaarts mogelijk weer een 30’er in. Als dat lukt, zouden we een heuse hittegolf te pakken hebben: 5 dagen 25 graden waarvan minstens 3 met 30 graden. Het lijkt droog te blijven met afwisselend wolken en opklaringen. Aan zee is het minder warm.

Ook vrijdag en in het weekend wisselen zon en wolken af. We halen dan maxima rond 26 graden, aan zee is dat iets minder.

Geert Naessens

