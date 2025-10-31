16°C
Nevel en mist maken plaats voor zon en zach­te maxima

Blankenberge pier weer

Blankenberge ©Jan Temmerman

Vandaag start lokaal met een aantal nevel- en mistbanken, maar die lossen vrij vlot op. Overdag is er weer meer ruimte voor zon, met hogere maxima tot 17 graden. Daarbij krijgen we een verder afzwakkende en nog altijd zuidelijke wind.

In de avond en zeker in de nacht kan er weer nevel en mist opduiken bij minima die dan duidelijk een stuk lager gaan uitkomen. Zeker tegen de ochtend.

Morgen krijgen we rustig weer met wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Het is ook vrij zacht bij zo'n 15 graden. De avond en nacht zijn ook relatief zacht met veel wolken en wat opklaringen.

Zondag is er weer meer bewolking en neemt de kans op wat gedruppel toe, al zal dat niet veel zijn. Het blijft erg zacht met ook dan weer gemakkelijk maxima van om en bij de 15 graden.

Geert Naessens

