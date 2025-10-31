In de avond en zeker in de nacht kan er weer nevel en mist opduiken bij minima die dan duidelijk een stuk lager gaan uitkomen. Zeker tegen de ochtend.

Morgen krijgen we rustig weer met wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Het is ook vrij zacht bij zo'n 15 graden. De avond en nacht zijn ook relatief zacht met veel wolken en wat opklaringen.



Zondag is er weer meer bewolking en neemt de kans op wat gedruppel toe, al zal dat niet veel zijn. Het blijft erg zacht met ook dan weer gemakkelijk maxima van om en bij de 15 graden.