Vandaag vallen er eerst nog wat verspreide buien, vooral in het noordoosten van de provincie. Later wordt het overal droog, en zijn er brede opklaringen. Tegen de avond neemt de bewolking opnieuw toe. Het wordt niet warmer dan 8 graden, bij een noordwestelijke wind. Die wind is eerst nog krachtig, zeker aan zee, maar neemt gaandeweg de dag wel af.