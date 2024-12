Vandaag is een natte en wisselvallige dag met perioden van regen of buien en ook weer veel wind uit het noordwesten. Daarbij halen we nog een graad of 8. De buien zijn mogelijk fel, zelfs met hagel en een losse donderklap. De meeste buien zitten wel in de noordelijke regio’s. Hoe zuidelijker, hoe minder buien. De wind kan uithalen tot rond 70 km per uur aan zee en 50 km per uur landinwaarts. We halen maxima rond een graad of 7.