Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt en nat. Later volgt weer continue regen, bij minimum 12 graden.

De komende dagen is het minder warm: 16à17 graden. Er is daarbij elke dag kans op een plaatselijke bui of wat regen. Vooral morgen kan er veel regen vallen.

Vrijdag en in het weekend vallen er overal weer de nodige (felle) buien. Het wordt dan weer iets zachter. Vanaf maandag wordt het droger, rustiger en op termijn geleidelijk ook weer wat zachter. We komen dan onder invloed van hogedruk terecht met beter weer.