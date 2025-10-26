Allerheiligen begint met een actieve regenzone die over de regio trekt, met kans op felle regen. In de namiddag wordt het tijdelijk droger, maar een bui blijft mogelijk. De zuidelijke wind is vrij krachtig.

Vanavond en vannacht blijven er nog buien vallen, vooral aan de kust is onweer mogelijk. De minima liggen rond 8 à 9 graden.

Morgen start relatief droog, maar later op de dag nadert een nieuwe regenzone die opnieuw regen en buien met zich meebrengt. De maxima liggen rond 13 graden.

Ook maandag blijft het nog niet helemaal stabiel. Er zijn nog enkele buien mogelijk en het blijft winderig, met temperaturen rond 14 graden.