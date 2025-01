Vanavond en vannacht wordt het helder tot licht bewolkt, met temperaturen onder het vriespunt. Let op: later in de nacht kan gladheid ontstaan, wat verraderlijk kan zijn. De wind blijft zwak, met kans op nevel.

Morgen krijgen we een droge dag met een zonnige start. Geleidelijk neemt de bewolking toe in de loop van de dag. De wind waait zwak uit het zuiden. Regen wordt pas zondagavond verwacht.

Maandag en de dagen daarna blijft wisselvallig weer de toon zetten, met regelmatig regen en buien, veel wind en maxima rond 10 graden. De tweede helft van de week keert droger en rustiger weer terug, maar de nachten worden opnieuw kouder.