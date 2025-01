Na wat zon komt er toch weer regen aan

Vanavond en vannacht kan er een bui vallen, maar de droge perioden overheersen bij minima rond 5 graden en een mix van wolken en opklaringen. De zuidwestenwind neemt wat af in kracht.

Morgen is ook wisselvallige met veel meer wind. De maxima kunnen dan verder oplopen naar een graad of 10 of zelfs wat meer.

Zaterdag zou nog starten met regen maar dan volgen er toch opklaringen bij temperaturen rond 8 tot 10 graden.

Zondag ziet er voorlopig grotendeels droog uit.