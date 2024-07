Vooral de Oost- en Middenkust moet in de ochtend regen verdragen maar later wordt het aan zee droog en vrij zonnig.

Zaterdagavond- en nacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. De minima liggen rond 10 à 11 graden tegen de ochtend. Zondag ziet het weer er meer zomers uit. Het is droog en vrij zonnig aan zee, maar landinwaarts zijn er meer wolken. De maxima halen dan opnieuw 20 graden aan de kust tot 22 graden in de rest van de provincie. De wind draait naar het zuidwesten en waait meestal matig.