Na grij­ze start mooie opklaringen

Vandaag start grijs en regenachtig, maar het wordt al snel droog met zeker na de middag brede opklaringen. We halen 12 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Vanavond is het licht bewolkt met snel dalende temperaturen tot 3 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen. Later in de nacht neemt de bewolking toe.

Morgen halen we 9 graden, zondag 11. Het is het hele weekend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen.

Maandag zakken de temperaturen verder naar 8 graden, die dag krijgen we de zon wel eens te zien. Dinsdag wordt het nog wat kouder, tot 6 graden.

Geert Naessens

