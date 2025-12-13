Vanavond is het licht bewolkt met snel dalende temperaturen tot 3 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen. Later in de nacht neemt de bewolking toe.

Morgen halen we 9 graden, zondag 11. Het is het hele weekend bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen.

Maandag zakken de temperaturen verder naar 8 graden, die dag krijgen we de zon wel eens te zien. Dinsdag wordt het nog wat kouder, tot 6 graden.