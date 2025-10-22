14°C
West-Vlaanderen

Na een dro­ge och­tend vol­gen later van­daag opnieuw buien

Weer 29 oktober

Kortrijk © Jan Vermeulen

Vandaag starten we de dag droog, met zelfs enkele opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking echter opnieuw toe en tegen de (late) namiddag trekt een regenzone over het land. De maxima schommelen rond 14 graden. De wind waait aanvankelijk matig, maar neemt overdag weer toe uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht blijft het eerst nog nat. Later wordt het droger en klaart het op. Tegen de ochtend koelt het af tot minima van 5 à 7 graden landinwaarts.

Morgen verloopt rustiger en meestal droog. Het is dan licht tot wisselend bewolkt bij opnieuw zo’n 14 graden. Vrijdag nadert alweer nieuwe regen, al wordt het dan wel zachter. Ook het weekend blijft wisselvallig, met zowel zaterdag als zondag perioden van regen en maxima rond 16 graden.

Geert Naessens

