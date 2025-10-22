Vanavond en vannacht blijft het eerst nog nat. Later wordt het droger en klaart het op. Tegen de ochtend koelt het af tot minima van 5 à 7 graden landinwaarts.

Morgen verloopt rustiger en meestal droog. Het is dan licht tot wisselend bewolkt bij opnieuw zo’n 14 graden. Vrijdag nadert alweer nieuwe regen, al wordt het dan wel zachter. Ook het weekend blijft wisselvallig, met zowel zaterdag als zondag perioden van regen en maxima rond 16 graden.