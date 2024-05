Vanavond is het eerst helder, maar later in de nacht neemt de bewolking het weer over. Minima rond 10 graden bij een zwakke noordelijke wind.

Morgen is het droog of het zou een drupje in de vroege ochtend moeten zijn dat valt. Het is eerst zwaar bewolkt tot betrokken en dat kan lang duren. Uiteindelijk breekt de zon dan toch door, bij een 14-tal graden.

Dan zijn we vertrokken voor een reeks droge en zonnige dagen met geleidelijk aan oplopende temperaturen. Donderdag halen we 18 graden, vrijdag 21 en in het weekend halen we zelfs 23 graden. Aan zee is het wat frisser door de noordelijke wind.