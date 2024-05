Vanavond en vannacht is het rustig en helder met minima rond 8à9 graden. Er kan wat nevel gevormd worden.



Ook morgen is een warme dag met maxima landinwaarts rond 22à23 graden bij een zwakke oostelijke wind. Aan zee is het kwik telkens wel wat lager door een noordelijke wind, al zit die ook rond 18 graden.

Zondag neemt overdag en zeker in de namiddag de bewolking weer toe. Tegen het eind van de middag en zeker in de vooravond zijn enkele regen- of onweersbuien mogelijk. Het is ook dan nog warm met maxima rond de 20 graden met uitschieters tot 23 graden.

Maandag is het minder mooi. Er zijn meer wolken en gaandeweg de dag stijgt de kans op regen- of onweersbuien. We halen wel nog 18 tot 20 graden.