Vanavond en vannacht blijft het rustig met minima rond 14 à 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking geleidelijk toe.

Morgen start met meer wolken, maar die maken al snel plaats voor brede opklaringen. De temperatuur ligt dan een graadje lager. We krijgen dus een mooi en zomers weekend met veel zon en af en toe wat wolken.

Ook maandag en dinsdag blijft het zomers met veel zon en maxima tussen 21 en 24 graden. Volgens de huidige verwachtingen houdt het mooie zomerweer minstens tot midden volgende week aan, met mogelijk nog hogere temperaturen in de tweede helft van de week.