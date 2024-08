Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met minima rond een heel zachte 17 graden. Later in de nacht kan er wat regen vallen.

Morgen is het eerst bewolkt met wat regen of een bui en iets meer wind. In de namiddag klaart het op met maxima tot opnieuw 23 graden.

Zaterdag komt er warmere lucht binnen en gaan we op zoek naar een zomerse 25 graden.

Tegen zondag kan dat al 28 tot zelfs lokaal in het zuiden van de provincie 30 graden worden en maandag wordt mogelijk de warmste dag van de zomer met maxima dan rond 32 graden.