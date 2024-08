Vanavond en vannacht raakt het volledig bewolkt met tegen de ochtend wat binnenlopende regen. Minima daarbij rond een heel zachte 18 graden.

Morgen is het wisselvalliger met buien of wat regen. Het is dan de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met maxima die een stapje terugzetten en niet veel verder raken dan 20-21 graden.

In het weekend is het weer droog met veel zon en zomerse maxima. Zaterdag kan er wel nog veel bewolking zijn met zelfs eerst nog een spat regen. Later is het droog met wat zon.

Zondag is een droge en vrij zonnige dag met opnieuw iets hogere maxima. Op beide dagen staat een zwakke tot matige westelijke wind.