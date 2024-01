Vannacht lopen de temperaturen verder op naar 8-9 graden, aan zee rond 10 graden tegen de ochtend. "Dat gaat gepaard met regen en wind. Die wind spant fors aan met rukwinden van 80-90, later zelfs 100 tot lokaal 110 km per uur. Lokale schade is daarbij niet onmogelijk", benadrukt weerman Geert Naessens.

Morgen krijgen we temperaturen rond 12 graden, met veel regen en wind. In de ochtend blijft het stormachtig aan de kust met rukwinden die kunnen oplopen tot 90 km per uur. Ook in de rest van West-Vlaanderen zijn er felle windstoten mogelijk. In de loop van de middag gaat de felle wind gaan liggen en maakt het plaats voor opklaringen.