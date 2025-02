In de nacht van zondag op maandag is het koud met overal vriestemperaturen. Op maandag zelf is het eerst nog vrij zonnig, maar later op de dag komt er wel wat meer bewolking binnen. De maxima liggen dan rond een 6-7 graden.

Ook later in de week neemt de bewolking toe die kan blijven hangen. Maandag en dinsdag is het nog droog, maar later in de week is er kans op een buitje.