Mistige start, later opklaringen en frisse noordoostelijke wind
Vandaag start de dag met mist of nevel. Daarna krijgen we brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er vooral in het zuiden een lokaal buitje vallen. Elders blijft het droog. De temperaturen klimmen tot 16 graden aan zee en 18 graden landinwaarts. De noordelijke wind trekt gaandeweg wat aan.
Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. De minima zakken tot 8 à 10 graden.
Morgen blijft het overwegend droog, al verschijnen er geleidelijk aan meer wolken. Het wordt ook iets frisser dan vandaag. De noordoostelijke wind neemt daarbij verder in kracht toe.
Op woensdag en donderdag blijft die wind nadrukkelijk aanwezig. Het waait dan stevig, met veel zon en maxima rond 13 graden aan zee en 15 graden landinwaarts.
Tegen het einde van de week en in het weekend komen er geleidelijk meer wolken. Vooral in het weekend neemt ook de kans op neerslag opnieuw toe, al is de exacte timing nog onzeker.