Vanavond en vannacht is het opnieuw bewolkt met perioden van regen. Minima rond een 14-tal graden bij een matige westelijke wind.



Vanaf morgen wordt het weer iets zachter, maar het blijft wisselvallig met elke dag wel weer kans op wat regen of een bui. Toch lijkt morgen een grotendeels droge dag te worden met maxima rond 18-19 graden.

Vrijdag krijgen we in de ochtend weer een storing die doortrekt met regen in de ochtend. In de middag is het droog met opklaringen. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden landinwaarts, maar aan zee iets minder.

Het weekend toont iets zachter weer, maar ook dan met kans op regen of buien. Zeker op zaterdag. Zondag zou kunnen droog blijven en iets zachter worden, maar zeker is dat niet.