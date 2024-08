Vandaag is het wisselvalliger met buien of wat regen. Het is daarbij de hele dag zwaar bewolkt met maxima die een stapje terugzetten en niet veel verder raken dan 20 tot 21 graden op het eind van de dag wanneer het droog is geworden en wanneer er wat opklaringen doorbreken. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig.

Vanavond en vannacht is het overwegend droog, maar met veel wolken. De minima zakken tegen de ochtend naar 15-16 graden met wat nevel.

In het weekeind is het weer droog met veel zon en zomerse maxima. Morgen kan er wel nog veel bewolking zijn, maar de zon breekt gaandeweg de dag geleidelijk aan steeds meer door.

Zondag is een droge en vrij zonnige dag met opnieuw iets hogere maxima. Op beide dagen staat een zwakke tot matige westelijke wind.

Maandag kan het weer zomers warm worden met 25 graden en meer. Veel zon daarbij. Ook de rest van de week verloopt aangenaam, enkel woensdag zou eventueel weer een zwakke storing passeren.