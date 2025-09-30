Minder wind en overwegend droog, later in de week meer zon
Wervik © Ignace Lacante
Vandaag verloopt de dag rustiger dan gisteren, met minder wind uit het westen en overwegend droog weer. De bewolking blijft wel overheersen en slechts sporadisch kan er een enkel buitje vallen. De temperaturen schommelen rond 17 graden.
Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt, maar meestal droog. De minima liggen rond 11 à 12 graden.
Dinsdag en woensdag brengen vergelijkbaar weer: veel wolken, af en toe wat zon en maxima rond 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
In de tweede helft van de week lijkt er stilaan meer zon mogelijk, al is dat nog onzeker. Het blijft wel grotendeels droog. Tegen het weekend neemt de bewolking wellicht opnieuw toe, met grijze maar rustige dagen en temperaturen tussen 16 en 18 graden.