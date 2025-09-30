Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt, maar meestal droog. De minima liggen rond 11 à 12 graden.

Dinsdag en woensdag brengen vergelijkbaar weer: veel wolken, af en toe wat zon en maxima rond 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

In de tweede helft van de week lijkt er stilaan meer zon mogelijk, al is dat nog onzeker. Het blijft wel grotendeels droog. Tegen het weekend neemt de bewolking wellicht opnieuw toe, met grijze maar rustige dagen en temperaturen tussen 16 en 18 graden.