De warmte zijn we kwijt. Vandaag is het minder warm met maxima rond de 20 graden aan de kust tot een 22-23 graden landinwaarts. Daarbij is het droog met een mix van wolken en veel zon. Zeker aan zee. Daar is het ronduit zonnig. Landinwaarts duiken wat stapelwolken op. Er staat zeker aan de kust een goed voelbare westelijke wind, maar ook elders speelt die goed mee. Die wind neemt wel geleidelijk wat af.