Vandaag blijft het iets frisser dan de voorbije dagen, al halen we nog altijd zo’n 20 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het net iets koeler. De dag start grijs met veel bewolking, maar in de loop van de dag breekt de zon hier en daar even door. Toch blijft het grotendeels bewolkt tot laat in de namiddag, pas dan mogen we bredere opklaringen verwachten. Opvallend is ook de toename van de wind: die waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen, vooral aan zee kan het stevig doorwaaien.