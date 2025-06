Vandaag blijft het zomers warm, al liggen de temperaturen met maxima tussen 21 en 23 graden iets lager dan de voorbije dagen. In de ochtend is er kans op een bui of wat regen, met vrij veel bewolking. Pas tegen het einde van de namiddag komt de zon er opnieuw door. De wind waait matig tot vrij krachtig, vooral later op de dag.