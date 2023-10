Meestal grijs maar grotendeels droog, 18 graden

Vanavond en vannacht verandert hier niet veel aan. Het blijft zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een spat regen en minima die tegen de ochtend zakken naar een veertiental graden. De wind zwakt wat af, maar blijft uit het zuidwesten waaien.

Morgen start nog bewolkt, maar later breekt de zon weer door en in de namiddag kan het bij brede opklaringen gemakkelijk 20 graden worden. Tegen het weekeind keert de zomerse warmte terug met zowel zaterdag als zondag weer maxima die een flink stuk in de 20 graden gaan zitten.

Zondag kan er mogelijk in de loop van de dag weer koelere lucht binnenstromen.