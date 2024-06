Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog altijd opklaringen en minima rond 7 graden.

Morgen komen er in de loop van de dag meer wolken, we halen een graadje meer dan vandaag, dankzij de westelijke wind.

Vrijdag en in het weekend gaan we richting 20 graden, maar dan krijgen we erg onstabiel weer met regen, buien en onweer.