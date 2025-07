Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt. De minima zakken naar zo’n 15 graden. Het blijft overwegend droog, al is een enkel buitje of wat lichte regen niet uitgesloten.

Morgen starten we opnieuw met vrij veel bewolking, zeker in de ochtend. Hier en daar valt dan wat lichte regen of een bui. Het wordt opnieuw iets frisser, maar nog steeds aangenaam met temperaturen rond 23 à 24 graden in het binnenland, en zo’n 20 graden aan zee. Later op de dag krijgen we opnieuw meer zon. Er staat dan wel meer wind uit het zuidwesten, die tijdelijk vrij krachtig kan worden.