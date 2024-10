Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met minima rond 10 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgen en zondag blijven de wolken hangen, de temperaturen schommelen dan rond 16 à 17 graden. Regen wordt er niet verwacht. Zondag draait de wind naar het noordwesten, waardoor er opklaringen ontstaan.

Volgende week krijgen we hetzelfde weerbeeld met veel wolken, droge dagen en zachte temperaturen waarbij we dagelijks 15 graden of meer halen.