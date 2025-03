Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. De temperaturen dalen naar een 5-tal graden.

Morgen wordt het nog frisser. We halen dan maar een graad of 8 meer, bij een koude noordelijke wind. Zon en wolken wisselen elkaar af. Een maartse bui is niet uitgesloten.

Woensdag en donderdag krijgen we gelijkaardig weer. De temperaturen zakken niet verder en tegen het weekend zouden we alweer 10 graden en meer moeten kunnen halen.