Vanavond en vannacht is het bewolkt. In de avond kan tijdelijk wat lichte regen vallen. Het blijft zeer zacht met minima van 11-12 graden en een geleidelijk wat afnemende, zuidwestelijke wind.

Ook morgen een heel erg zachte dag met alweer maxima rond 14 graden of meer. Het is meestal droog al moeten we rekening blijven houden met wat regen. Doorheen de dag zijn er ook opklaringen mogelijk.

Donderdag is de meest zachte lucht weg. Toch halen we ook dan nog wel een graad of elf. Het zou wel kunnen dat er op donderdag meer ruimte voor opklaringen komt. Neerslag lijkt er dan niet meer bij te zijn.

Ook vrijdag wordt een droge dag met een mix van wolken en opklaringen.