Vandaag zijn er de hele dag veel en meer wolken en hebben we met een oplopende kans met een regen- of onweersbui te maken. Dat kunnen later in de middag enkele felle buien worden bij maxima tussen 21 en 23 graden. Voordien zijn het meestal lichte buien bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Ook een opklaring is af en toe mogelijk.